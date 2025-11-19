Цены на газ в Латвии удивили даже экспертов, и причина - не только в тарифах

В целом по Европе на уровень цен на газ для домохозяйств влияет ряд факторов: закупочная цена природного газа на мировых рынках, тип договоров (фиксированная или переменная цена), тарифы на передачу и распределение, а также налоги. В Латвии конечная цена формируется также за счёт расходов на услуги системного оператора и торговца - вместе с налогами они определяют, что домохозяйство видит в своём счёте. "Оптовые цены на природный газ для домохозяйств в странах Балтии в настоящее время находятся на схожем уровне, поскольку в регионе действует единый рыночный механизм и схожая инфраструктура - газ поставляется по одним и тем же межсистемным линиям и хранилищам. В Латвии на конечную стоимость природного газа существенное влияние оказывают налоги, а также тарифы на услуги системного оператора и их структура", - говорит Скулте.