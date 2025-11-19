Литва открывает границу с Беларусью раньше срока - перевозчики приветствуют это решение
Литовское правительство решило открыть границу с Беларусью на 10 дней раньше срока, что вызвало положительную реакцию у перевозчиков. Теперь главная задача — ускорить работу таможни и вернуть застрявшие за границей грузовики домой.
После того, как в среду литовское правительство приняло решение об открытии границы с Беларусью раньше запланированного срока, президент Национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Linava выражает удовлетворение этим решением и говорит, что сейчас самое главное — обеспечить беспрепятственное возвращение литовских грузовиков домой. «Отличное решение, мы им очень довольны (...). Здравый смысл победил, мы исправляем прошлые ошибки и очень рады, что пограничные переходы будут открыты раньше запланированного срока», — заявил президент ассоциации Эрландас Микенас агентству BNS.
«Сейчас мы уже думаем о том, как организовать работу таможни, чтобы она работала быстрее, ведь если таможня будет работать так же, как до закрытия границы, наши грузовики не пересекут границу до Нового года», — добавил он.
По словам Микенаса, насколько ему известно, Беларуси придётся платить установленную ею 10 ноября плату в размере 120 евро за суточную парковку литовских транспортных средств на стоянках, обозначенных Минском. По его словам, также будет начислена плата за их доставку на обозначенные стоянки на границе с Литвой.
После заявления премьера Инги Ругинене в среду о том, что правительство не рассматривает возможность компенсации убытков перевозчиков, президент Linava заявил, что ассоциация пока не выдвигает такого требования и всё будет зависеть от того, насколько быстро грузовики вернутся в Литву. «Я слышал мысли некоторых перевозчиков (о компенсации убытков – BNS), но сначала мы хотим вернуться в Литву, а потом будем решать», – сказал Микенас.
Ранее стало известно, что Кабинет министров Литвы в среду принял решение об открытии границы с Беларусью на 10 дней раньше запланированного срока. Пограничные переходы "Шальчининкай–Бенякони" и "Мядининкай–Каменный Лог" были временно закрыты более двух недель. Их работа возобновится с четверга. «Учитывая решения Комиссии по национальной безопасности от 18 ноября текущего года о том, что обстоятельства изменились, а ограничения на пересечение государственной границы, установленные постановлением правительства Литвы от 29 октября 2025 года (...), больше не являются необходимыми для обеспечения внутренней безопасности, целесообразно снять ограничения на передвижение через пункты пропуска Литвы, установленные вышеупомянутым постановлением», — сказал министр внутренних дел Владислав Кондратович на заседании правительства. «В связи с этим предлагаем признать постановление правительства Литвы от 29 октября 2025 года (...) утратившим силу», — сказал он.