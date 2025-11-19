Литва открывает границу с Беларусью раньше срока - перевозчики приветствуют это решение

Ранее стало известно, что Кабинет министров Литвы в среду принял решение об открытии границы с Беларусью на 10 дней раньше запланированного срока. Пограничные переходы "Шальчининкай–Бенякони" и "Мядининкай–Каменный Лог" были временно закрыты более двух недель. Их работа возобновится с четверга. «Учитывая решения Комиссии по национальной безопасности от 18 ноября текущего года о том, что обстоятельства изменились, а ограничения на пересечение государственной границы, установленные постановлением правительства Литвы от 29 октября 2025 года (...), больше не являются необходимыми для обеспечения внутренней безопасности, целесообразно снять ограничения на передвижение через пункты пропуска Литвы, установленные вышеупомянутым постановлением», — сказал министр внутренних дел Владислав Кондратович на заседании правительства. «В связи с этим предлагаем признать постановление правительства Литвы от 29 октября 2025 года (...) утратившим силу», — сказал он.