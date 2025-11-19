Четверг пройдет без существенных осадков

В среду вечером во многих районах страны пройдут дождь и мокрый снег, а ночью интенсивность осадков уменьшится; лишь местами в Курземе ожидаются более сильные осадки. На ряде участков автомобильных дорог образуется гололед. При южном ветре от слабого до умеренного минимальная температура воздуха в четверг утром составит +1…-4 градуса. Днем температура повысится до -1…+3 градусов. До вечера четверга существенных осадков не прогнозируется, местами сквозь облака будет выглядывать солнце.