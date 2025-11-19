Измерили инфляцию в Евросоюзе - Латвии могут позавидовать только две страны

В Латвии, как и в Германии и Польше, по сравнению с сентябрем потребительские цены в октябре увеличились на 0,3%. Месячная инфляция зарегистрирована в 20 странах ЕС, при этом наиболее высокой она была в Дании и Нидерландах (по +0,6%). Самая значительная месячная дефляция зафиксирована на Мальте (-0,9%), а в Венгрии потребительские цены в месячном исчислении остались без изменений. В Литве, Эстонии, Франции, на Кипре, в Словении и Словакии потребительские цены выросли на 0,1%.