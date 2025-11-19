Минздрав обещает: реформа больниц не приведет к закрытиям - изменения будут обсуждаться индивидуально

По словам председателя правления объединения больниц Балви и Гулбене Маргериса Зейтманиса, критерии для больниц можно обсуждать бесконечно, но регионы ждут положительного сигнала о том, что в ближайшем будущем "ничего не будет закрываться и не возникнет напряжения". По его словам, это особенно важно для привлекаемой в регион рабочей силы, которая может пострадать от изменений.