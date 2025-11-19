Легенда возвращается: рождественский грузовик Coca-Cola снова появится в Латвии
Coca-Cola запускает новую кампанию «Пробуди в себе праздничный дух» (Refresh Your Holidays) и призывает в эти Рождественские праздники на мгновение остановиться и превратить праздничную суету в тёплые, неспешные моменты совместного времени. В рамках кампании в этом году в Латвию снова приедет рождественский автомобиль Coca-Cola. Кроме того, создана версия легендарной рекламы «Праздник к нам приходит» (Holidays Are Coming) с использованием искусственного интеллекта, а в мобильном приложении пройдёт специальный розыгрыш призов.
Бренд продолжает укреплять свой статус неотъемлемого символа праздников — напитка, который объединяет людей и придаёт особый вкус любому торжеству. И в этом году рождественский автомобиль Coca-Cola отправится в путь, чтобы привнести праздничное настроение в города и общины, объединить людей и подарить тёплые эмоции, которые делают это время года особенно волшебным. Его цель — укреплять связь между людьми и создавать сияющую атмосферу праздника в каждой стране, которую он посещает, в том числе в Латвии. Более подробная информация о возвращении автомобиля будет объявлена позже.
В этом сезоне Coca-Cola продолжает внедрять инновации, используя инструменты искусственного интеллекта, которые помогают как оживить классические традиции, так и создать новые. В рамках кампании будет представлена обновлённая версия легендарной рекламы «Праздник к нам приходит», созданная на стыке человеческого творчества и современных технологий. Это в очередной раз подтверждает стремление Coca-Cola искать новые способы сохранить особую рождественскую атмосферу.
Кроме того, в этом году появится возможность выиграть специальные подарки и праздничные сюрпризы, участвуя в розыгрыше в приложении Coca-Cola. Покупая напитки Coca-Cola, Fanta или Sprite и находя уникальные коды под крышками, их можно обменять на шанс выиграть ценные призы — каждый глоток может стать маленьким праздничным моментом. «В этом году наша легендарная рождественская кампания Coca-Cola призывает людей отдохнуть и насладиться заслуженной паузой — особенно тех, кто неустанно создаёт праздничную магию для других. Эта кампания продолжает традиции прошлых лет, ещё больше подчёркивая отношения между людьми и искренние моменты совместного времени, которые придают праздникам особый смысл», — говорит Лийса Лепик, руководитель коммуникаций Coca-Cola в странах Балтии.