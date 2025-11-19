Легенда возвращается: рождественский грузовик Coca-Cola снова появится в Латвии

Кроме того, в этом году появится возможность выиграть специальные подарки и праздничные сюрпризы, участвуя в розыгрыше в приложении Coca-Cola. Покупая напитки Coca-Cola, Fanta или Sprite и находя уникальные коды под крышками, их можно обменять на шанс выиграть ценные призы — каждый глоток может стать маленьким праздничным моментом. «В этом году наша легендарная рождественская кампания Coca-Cola призывает людей отдохнуть и насладиться заслуженной паузой — особенно тех, кто неустанно создаёт праздничную магию для других. Эта кампания продолжает традиции прошлых лет, ещё больше подчёркивая отношения между людьми и искренние моменты совместного времени, которые придают праздникам особый смысл», — говорит Лийса Лепик, руководитель коммуникаций Coca-Cola в странах Балтии.