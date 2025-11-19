Во вторник в рижском канале был найден погибший
Во вторник в городском канале Риги был найден погибший мужчина — это уже второй подобный случай за последние дни.

Во вторник в Риге в городском канале был найден погибший мужчина, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

В пятницу другой погибший был найден в водоеме в Саулкрастском крае.

С начала года Государственная пожарно-спасательная служба нашла в водоемах 98 погибших, в том числе 45 во время купального сезона с 15 мая по 15 сентября.

