Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия
Вчера 11:17
Во вторник в рижском канале был найден погибший
Во вторник в городском канале Риги был найден погибший мужчина — это уже второй подобный случай за последние дни.
Во вторник в Риге в городском канале был найден погибший мужчина, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.
В пятницу другой погибший был найден в водоеме в Саулкрастском крае.
С начала года Государственная пожарно-спасательная служба нашла в водоемах 98 погибших, в том числе 45 во время купального сезона с 15 мая по 15 сентября.