В этом году грузоперевозки по железным дорогам Латвии уменьшились еще на пятую часть
Железнодорожные грузоперевозки в Латвии продолжают снижаться: за десять месяцев 2025 года их объем сократился почти на 20 %, а транзит через порты — более чем на треть, свидетельствуют данные Минсообщения.
Объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии за десять месяцев этого года сократился на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 7,63 млн тонн, свидетельствуют данные Министерства сообщения.
Международные перевозки составили 6,068 млн тонн, что на 24,3% меньше, чем за десять месяцев прошлого года, а внутренние перевозки выросли на 4,8% до 1,562 млн тонн.
По данным министерства, объем транзитных грузов за первые десять месяцев 2025 года составил 4,716 млн тонн, что на 28,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
За тот же период железнодорожный транзит через порты составил 3,93 млн тонн, что на 33,2 % меньше, чем за тот же период прошлого года, а наземный транзит через Латвию - 786 000 тонн, что на 14,2 % больше.
Экспортные перевозки за десять месяцев этого года составили 1,094 млн тонн, что на 28,4% меньше, чем за соответствующий период 2024 года, а импортные перевозки - 4,188 млн тонн, уменьшившись на 27,8%.
Уже сообщалось, что объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии в прошлом году снизился на 26,7% по сравнению с 2023 годом и составил 11,467 млн тонн. В том числе за десять месяцев было перевезено 9,503 млн тонн грузов.