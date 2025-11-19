Отопление в Юрмале подорожает с нового года

В частности, тариф на производство тепловой энергии в следующем году составит 61,53 евро за МВтч, тариф на передачу и распределение тепловой энергии — 19,8 евро за МВтч, тариф на торговлю теплом — 3,8 евро за МВтч, а компонент акцизного налога увеличится до 1,38 евро за МВтч. Тариф Jurmalas siltums утвержден с компонентом непредвиденных расходов в размере 0,29 евро за МВтч.