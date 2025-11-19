Отопление в Юрмале подорожает с нового года
Тариф на тепловую энергию Jurmalas siltums с 1 января 2026 года немного вырастет и составит 86,8 евро за мегаватт-час (МВтч) без НДС, согласно решению Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK), опубликованному в официальном издании Latvijas vestnesis.
В частности, тариф на производство тепловой энергии в следующем году составит 61,53 евро за МВтч, тариф на передачу и распределение тепловой энергии — 19,8 евро за МВтч, тариф на торговлю теплом — 3,8 евро за МВтч, а компонент акцизного налога увеличится до 1,38 евро за МВтч. Тариф Jurmalas siltums утвержден с компонентом непредвиденных расходов в размере 0,29 евро за МВтч.
Соответствующие тарифы будут действовать до 30 ноября 2026 года, а с 1 декабря 2026 года тариф на тепловую энергию Jurmalas siltums снизится до 86,51 евро за МВтч.
Тариф Jurmalas siltums с 1 ноября 2025 года составляет 80,93 евро за МВтч, а с 1 декабря он увеличится до 86,34 евро за МВтч.
Согласно данным Firmas.lv, оборот Jurmalas siltums в 2024 году составил 9,617 млн евро, а прибыль — 70 635 евро. Компания Jurmalas siltums зарегистрирована в 1993 году, ее уставный капитал составляет 9,017 млн евро. Компания полностью принадлежит самоуправлению Юрмалы.