В Латвии близка метеорологическая зима: прогноз на неделю

На этой и следующей неделе температура воздуха в Латвии существенно не повысится, временами возможны дождь и снег, прогнозируют синоптики. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, среднесуточная температура воздуха в стране пока остается выше нуля, но на станциях наблюдения в Алуксне, Гулбене и Зосены с 15 ноября она отрицательная. Если в среду средняя температура останется ниже нуля пятый день подряд, на этих станциях начнется метеорологическая зима.