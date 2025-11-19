В Латвии близка метеорологическая зима: прогноз на неделю
В Латвии сохраняется прохладная и переменчивая погода: на этой и следующей неделе ожидаются осадки, а в отдельных регионах может начаться метеорологическая зима — ночами температура опустится ниже -5 градусов.
На этой и следующей неделе температура воздуха в Латвии существенно не повысится, временами возможны дождь и снег, прогнозируют синоптики. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, среднесуточная температура воздуха в стране пока остается выше нуля, но на станциях наблюдения в Алуксне, Гулбене и Зосены с 15 ноября она отрицательная. Если в среду средняя температура останется ниже нуля пятый день подряд, на этих станциях начнется метеорологическая зима.
Во второй половине этой недели количество осадков уменьшится, временами будет идти дождь и снег, а небо прояснится. В выходные при слабом ветре облака рассеются, и ночные температуры местами опустятся ниже -5 градусов, максимальные температуры на большей части территории страны не превысят +4 градусов.
На следующей неделе погода существенно не изменится. Временами ожидаются осадки, причем помимо снега и дождя возможен ледяной дождь. По текущим прогнозам, в начале декабря ожидаются слабые и умеренные морозы.