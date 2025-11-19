Каждый второй житель Риги задумался о переезде - что происходит?

В последние годы Luminor наблюдает постепенный рост кредитования недвижимости в регионах Латвии: в этом году каждый четвёртый ипотечный кредит банка был выдан на покупку жилья в одном из регионов страны. Этому способствует расширение возможностей удалённой работы, стремление к более высокому качеству жизни ближе к природе, а также относительно более доступные цены на недвижимость в регионах. Спрос на ипотечные кредиты в регионах остаётся стабильным — чаще всего финансируется покупка уже существующего жилья, реже — строительство новых частных домов.