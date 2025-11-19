Мэр Риги и горожане ищут идеальные елки для грядущего праздника
Сегодня мэр Риги Виестурс Клейнбергс вместе с жителями и представителями Rīgas meži выберет главные рождественские елки для столицы — они украсят Домскую и Ратушную площади.
Мэр Риги Виестурс Клейнбергс вместе с представителями муниципального Rīgas meži и участниками детско-юношеской вокальной студии Rasa сегодня выберет главные рождественские елки столицы, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Две елки, которые украсят Домскую и Ратушную площади, будут выбраны в Тирельском лесничестве недалеко от населенного пункта Циелавас.
В этом году предприятие Rīgas meži предложило жителям столицы принять участие в выборе самых красивых елок, которые во время праздников будут радовать горожан и гостей Риги. Окрестности Циелавас были одним из мест, где, по мнению людей, растут подходящие елки.
Главные елки столицы должны соответствовать определенным критериям - они должны быть высотой в 4-5 этажей, иметь насыщенный зеленый цвет, густые ветви, гармонично выглядеть со всех сторон и иметь одну верхушку.