Иллюстративное фото.
В Латвии
Вчера 09:04
Внимание: в среду в Латвии ожидаются осадки и ухудшение дорожных условий
В среду, 19 ноября, в Латвии будет преимущественно облачная погода, ожидаются осадки, прогнозируют синоптики.
На большей части территории страны пройдет дождь и снег. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил желтое предупреждение о снеге в Видземе и Земгале - местами образуется снежный покров толщиной 3-5 сантиметров. На дорогах местами будет скользко. Ветер будет преимущественно умеренным с юга. Максимальная температура воздуха составит +1...+5 градусов.
В Риге небо затянут облака, ожидается мокрый снег и дождь. При умеренном южном ветре температура составит до +3 градусов.