Внимание: в среду в Латвии ожидаются осадки и ухудшение дорожных условий

На большей части территории страны пройдет дождь и снег. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил желтое предупреждение о снеге в Видземе и Земгале - местами образуется снежный покров толщиной 3-5 сантиметров. На дорогах местами будет скользко. Ветер будет преимущественно умеренным с юга. Максимальная температура воздуха составит +1...+5 градусов.