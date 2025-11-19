Внимание: в среду в Латвии ожидаются осадки и ухудшение дорожных условий
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Внимание: в среду в Латвии ожидаются осадки и ухудшение дорожных условий

Отдел новостей

LETA

В среду, 19 ноября, в Латвии будет преимущественно облачная погода, ожидаются осадки, прогнозируют синоптики.

На большей части территории страны пройдет дождь и снег. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил желтое предупреждение о снеге в Видземе и Земгале - местами образуется снежный покров толщиной 3-5 сантиметров. На дорогах местами будет скользко. Ветер будет преимущественно умеренным с юга. Максимальная температура воздуха составит +1...+5 градусов.

В Риге небо затянут облака, ожидается мокрый снег и дождь. При умеренном южном ветре температура составит до +3 градусов.

Темы

Прогноз погодыЛатвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологииВидземеЗемгалеСнег

Другие сейчас читают