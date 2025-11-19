31 миллион на Сейм: депутат требует пересмотра расходов
В программе "Ziņu Top" на TV24 депутат Скайдрите Абрама раскрыла детали расходов Сейма Латвии, поставив под сомнение целесообразность нынешнего состава парламента и отдельных бюджетных решений, включая новую дипломатическую должность.
В эфире телеканала TV24 депутат Сейма Скайдрите Абрама, не входящая ни в одну фракцию и являющаяся экспертом в области конкурентного права, подробно рассказала о структуре и объёмах расходов парламента Латвии. В центре внимания — вопрос, оправдан ли нынешний штат из ста депутатов и куда на самом деле расходуются выделенные на деятельность Сейма средства общим объёмом около 31 миллиона евро в год.
Абрама призналась, что ещё до прихода в политику полагала: для такой небольшой страны, как Латвия, сто депутатов — это много. По её словам, в сравнении с другими государствами с сопоставимым числом жителей число парламентских мандатов выглядит завышенным. Тем не менее текущая конституция, Сатверсме, закрепляет именно такой состав, и изменить его — задача непростая.
Депутат подчёркивает, что сумма в 31 миллион евро включает не только зарплаты самих депутатов. В аппарате Сейма работает около 400 человек: помощники депутатов, сотрудники аппарата президиума и вспомогательный персонал. Значительная часть бюджета уходит на содержание этой разветвлённой структуры.
Абрама указывает, что в статьях, связанных с представительскими и административными расходами, есть очевидные резервы для экономии. В качестве примера она приводит ситуацию в президиуме: почему члену президиума необходим и руководитель офиса, и отдельный помощник? По её мнению, одну из этих функций вполне можно объединить, и на этом можно сэкономить. При этом депутат оговаривает, что есть темы, по которым администрация Сейма не вправе высказываться публично, и обсуждение которых ограничено.
Особое внимание Абрама уделила недавнему решению о создании позиции для укрепления дипломатических связей с Соединёнными Штатами. На содержание этой инициативы в текущем году предусмотрено 200 тысяч евро. Депутат заявила, что попросила Министерство иностранных дел разъяснить, почему для выстраивания контактов с США не хватает существующих каналов, и зачем теперь выделять отдельное финансирование и создавать новую должность.