31 миллион на Сейм: депутат требует пересмотра расходов

Абрама указывает, что в статьях, связанных с представительскими и административными расходами, есть очевидные резервы для экономии. В качестве примера она приводит ситуацию в президиуме: почему члену президиума необходим и руководитель офиса, и отдельный помощник? По её мнению, одну из этих функций вполне можно объединить, и на этом можно сэкономить. При этом депутат оговаривает, что есть темы, по которым администрация Сейма не вправе высказываться публично, и обсуждение которых ограничено.