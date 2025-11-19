"Мы же не используем половину флага или половину герба": активист требует запретить сокращенную версию гимна Латвии

Инициатива была подана в апреле прошлого года. Её автор, Екабс Таранда, отметил, что в Латвии на общественных событиях — чаще всего на спортивных — государственный гимн «Dievs, svētī Latviju» нередко звучит в сокращённой версии, то есть без повторов. При этом в законе «О государственном гимне Латвии» указано, что гимн должен исполняться по нотам, приведённым в приложении к третьей статье закона — то есть с повторением после 8-го и 16-го тактов.