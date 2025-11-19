"Мы же не используем половину флага или половину герба": активист требует запретить сокращенную версию гимна Латвии
Инициатива о том, чтобы латвийский государственный гимн на публичных мероприятиях всегда звучал в полном объёме, за полтора года собрала менее 300 подписей, однако её автор утверждает: сокращённая версия нарушает закон и не соответствует уважению к национальным символам.
Инициатива была подана в апреле прошлого года. Её автор, Екабс Таранда, отметил, что в Латвии на общественных событиях — чаще всего на спортивных — государственный гимн «Dievs, svētī Latviju» нередко звучит в сокращённой версии, то есть без повторов. При этом в законе «О государственном гимне Латвии» указано, что гимн должен исполняться по нотам, приведённым в приложении к третьей статье закона — то есть с повторением после 8-го и 16-го тактов.
В то же время, по словам Таранды, правила Кабинета министров «Порядок тиражирования нот и звуковых записей государственного гимна Латвии» противоречат нотам, указанным в приложении к закону, поскольку допускают игнорирование знаков повторения.
Автор инициативы считает, что если организатор мероприятия не видит возможности выделить время для полного исполнения гимна, следует оценить, обязан ли он вообще его воспроизводить. «На мой взгляд, нехорошо, что Кабинет министров вносит изменения в композицию гимна», — отметил Таранда.
Он предлагает изменить соответствующие правила Кабинета министров, отменив возможность воспроизведения короткой версии гимна и обязав исполнять его полностью — в соответствии с нотами, написанными Карлисом Бауманисом.
«Так мы добьёмся всегда уважительного и равного отношения к государственной символике. Ведь мы же не используем половину флага или половину герба», — уверен Таранда.
Автор музыки и слов государственного гимна Латвии — Карлис Бауманис. Официальным гимном «Dievs, svētī Latviju!» стал в 1920 году.