Коррупционный скандал парализовал работу Рады: экс-президент Порошенко требует отставки всего правительства Украины
18 ноября Верховная Рада Украины не смогла провести запланированное голосование по увольнению двух министров, связанных с масштабным коррупционным скандалом. Депутаты фракции "Европейская солидарность" во главе с экс-президентом Петром Порошенко заблокировали трибуну парламента, требуя отставки всего Кабинета Министров.
Заседание должно было рассмотреть вопрос об увольнении министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко, чьи отставки ранее потребовал президент Владимир Зеленский. Оба министра уже подали прошения об уходе после заявления главы государства 12 ноября.
Однако оппозиция заблокировала работу Рады, назвав этих министров "козлами отпущения". Порошенко объявил, что его фракция не позволит голосовать только за увольнение двух чиновников, назвав это "попыткой выпустить пар и сохранить коррупционную вертикаль". Экс-президент Украины настаивает на отставке всего правительства, которое он назвал "коррумпированным коллективным Кабминдичем" [намек на главного фигуранта дела Тимура Миндича].
Лидер "Европейской солидарности" призвал "решительно остановить правительство Али-Бабы" (так на записях НАБУ называли Андрея Ермака), сформировать новую коалицию и перераспределить средства для фронта. После выступления депутаты оппозиции скандировали "Правительство вон!", а спикер Стефанчук был вынужден объявить перерыв в заседании.
Суть коррупционного скандала
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о раскрытии масштабной коррупционной схемы вокруг "Энергоатома". Расследование длилось 15 месяцев и включало более 1000 часов аудиозаписей.
В центре скандала оказались министры действующего правительства, соратник президента Тимур Миндич и финансист Александр Цукерман. В день объявления о схеме правоохранители провели обыски у Миндича, в офисе "Энергоатома" и у министра юстиции Галущенко. Сам Миндич незадолго до этого покинул страну. 13 ноября Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас уже назвала энергетический скандал "чрезвычайно досадным" и призвала Киев серьезно отнестись к расследованию. Президент Зеленский заявил, что самое важное в деле о коррупции — это приговор для виновных.