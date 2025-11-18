Коррупционный скандал парализовал работу Рады: экс-президент Порошенко требует отставки всего правительства Украины

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о раскрытии масштабной коррупционной схемы вокруг "Энергоатома". Расследование длилось 15 месяцев и включало более 1000 часов аудиозаписей.

В центре скандала оказались министры действующего правительства, соратник президента Тимур Миндич и финансист Александр Цукерман. В день объявления о схеме правоохранители провели обыски у Миндича, в офисе "Энергоатома" и у министра юстиции Галущенко. Сам Миндич незадолго до этого покинул страну. 13 ноября Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.