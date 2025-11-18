Латвия добилась понимания в США: Вашингтон готов продолжать военную поддержку

МИД поясняет, что, хотя окончательное решение ещё предстоит принять и впереди остаются несколько процедурных этапов, голосования обеих палат свидетельствуют о прочной поддержке безопасности Балтийского региона со стороны Конгресса США. Министерство подчеркивает, что Латвия продолжает регулярный диалог с американскими должностными лицами, в том числе во время встреч высокого уровня на Генеральной Ассамблее ООН и в ходе визитов представителей Конгресса США в Латвию в ноябре.