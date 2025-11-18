Латвия добилась понимания в США: Вашингтон готов продолжать военную поддержку
Латвия в ходе переговоров с США добилась понимания необходимости продолжения военной поддержки, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите.
МИД отмечает, что сотрудничество латвийских дипломатических представителей с американскими должностными лицами способствовало продвижению инициативы по продолжению Балтийской инициативы безопасности (BSI), однако законодательный процесс в Конгрессе США ещё не завершён. В министерстве подчеркивают, что регулярные переговоры представителей Латвии с американскими партнёрами усилили понимание важности этой поддержки для обороны Балтийских стран.
МИД указывает, что военное присутствие США в Латвии и оказываемая помощь по укреплению обороноспособности в рамках BSI и программы иностранного военного финансирования имеют важное значение для безопасности региона.
Благодаря скоординированной работе МИД и Министерства обороны Латвии, Сейма, а также Объединённого американского балтийского национального комитета, Палата представителей США 9 октября поддержала версию оборонного законопроекта, предусматривающего авторизацию BSI на 2026 год. Свою версию законопроекта утвердил и Сенат.
МИД поясняет, что, хотя окончательное решение ещё предстоит принять и впереди остаются несколько процедурных этапов, голосования обеих палат свидетельствуют о прочной поддержке безопасности Балтийского региона со стороны Конгресса США. Министерство подчеркивает, что Латвия продолжает регулярный диалог с американскими должностными лицами, в том числе во время встреч высокого уровня на Генеральной Ассамблее ООН и в ходе визитов представителей Конгресса США в Латвию в ноябре.
МИД также отмечает, что посольство Латвии в Вашингтоне ежедневно ведёт целенаправленную лоббистскую деятельность в интересах безопасности страны.