В среду местами выпадет 2-4 см снега

Предстоящей ночью будет облачно, во многих регионах пройдет мокрый снег и снег, в прибрежных районах - также дождь, а воздух остынет до -3...+2 градусов. Днем на большей части территории страны ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега. Температура воздуха составит 0...+5 градусов, будет дуть слабый и умеренный южный ветер.