От Таллина до Риги без долгих остановок: названа дата запуска долгожданного экспресс-поезда

Тем не менее предполагается, что поезд будет отправляться из Таллина около 15:00, прибывать в Тарту примерно в 17:30 и в Ригу — около 21:15. В обратном направлении он должен отправляться из Риги в 7:30 утра и прибывать в Тарту около 11:00, а затем, согласно внутреннему расписанию, продолжать путь в Таллин, уточнил Эренпрейс.