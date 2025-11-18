От Таллина до Риги без долгих остановок: названа дата запуска долгожданного экспресс-поезда
Вероятность того, что давно запланированный экспресс-поезд между Тарту и Ригой начнёт курсировать уже в середине декабря, становится всё выше, сообщил во вторник государственный пассажирский железнодорожный оператор Эстонии Eesti Liinirongid, работающий под брендом Elron.
Elron уже давно занимается тем, чтобы на маршруте Тарту–Рига появился экспресс.
Хотя изначально предполагалось, что экспресс начнёт курсировать ещё в прошлом году, когда Тарту был Европейской столицей культуры, сейчас планируется, что это может произойти примерно через месяц — 15 декабря, рассказал член правления Elron Мерт Эренпрейс.
«Сегодня мы в значительной степени уверены, что дата 15 декабря — реальна. На территории Латвии будет всего пять остановок — четыре промежуточных и конечная станция в Риге, а на территории Эстонии поезд пойдёт по обычной линии до Валги», — сказал Эренпрейс.
Сейчас ведётся работа над корректировкой внутреннего железнодорожного расписания Эстонии, чтобы поезд не стоял слишком долго в Валга, а пересекал границу и продолжал движение почти сразу же, пояснил представитель Elron.
Поездка из Тарту до Риги займёт примерно три с половиной часа.
Окончательное расписание планируется утвердить после завершения ремонтных работ железнодорожной инфраструктуры как в Эстонии, так и в Латвии.
Тем не менее предполагается, что поезд будет отправляться из Таллина около 15:00, прибывать в Тарту примерно в 17:30 и в Ригу — около 21:15. В обратном направлении он должен отправляться из Риги в 7:30 утра и прибывать в Тарту около 11:00, а затем, согласно внутреннему расписанию, продолжать путь в Таллин, уточнил Эренпрейс.
Параллельно с экспрессом Тарту–Рига будет продолжаться и комбинированное железнодорожное сообщение между Таллином и Вильнюсом, резюмировал представитель Elron.