Погода на праздник: солнце сквозь дождь и снег

Температура воздуха в день государственного праздника составит от 0 до +5 градусов, местами ожидаются осадки - дождь и мокрый снег, а временами небо будет проясняться. Ожидается слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, в первой половине дня на побережье порывами до 14 метров в секунду.