Вчера 09:03
Погода на праздник: солнце сквозь дождь и снег
В День независимости Латвии погода порадует редкими проблесками солнца, но не обойдётся без осадков, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Температура воздуха в день государственного праздника составит от 0 до +5 градусов, местами ожидаются осадки - дождь и мокрый снег, а временами небо будет проясняться. Ожидается слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, в первой половине дня на побережье порывами до 14 метров в секунду.
В Риге временами возможны проблески солнца, которые будут чередоваться с осадками - дождем и мокрым снегом. Температура воздуха в столице составит +3...+4 градуса.