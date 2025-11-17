Минога в центре внимания: в Павилосте отпраздновали день деликатеса

День миноги в Павилосте (15.11.25)
В субботу, 15 ноября, в Павилосте уже в седьмой раз прошел День миноги, который собрал очень большое количество посетителей. Большие очереди образовались из желающих купить свежевыловленную миногу, а также из пришедших попробовать попробовать фирменный суп из миноги.
Праздник дополнили ярмарка, творческие мастерские, дегустации морских даров, а также выступления группы Vilki и певца Арвиса Курмиса. Минога считается изысканным деликатесом, но её ловля – это давняя культурная и историческая традиция во многих приморских городах и посёлках Латвии. В Павилосте традиция ловли миноги зародилась почти сто лет назад и продолжается по сей день. В этих местах миногу ловят в реке Сака с помощью ловушек.