Молодежная преступность в Латвии упала наполовину: что стоит за цифрами?

Чаще всего молодые люди приговариваются за кражи, мошенничество и присвоение средств или имущества в небольших объемах - такие преступления составляют 26% случаев. Число молодых людей, осужденных за особо тяжкие преступления, такие как убийства или причинение тяжкого вреда здоровью, уменьшилось, в то же время немного выросло число осужденных за изнасилование.