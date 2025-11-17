Дождь, мокрый снег и гололед: в праздник Латвию ждет переменчивый день

Ночью облачность над Латвией почти не уменьшится, и во многих районах ожидаются осадки — преимущественно мокрый снег и дождь, а на востоке также снег. На отдельных участках дорог образуется гололёд. Южный ветер, начиная с запада, повернёт на северо-западный и западный и усилится, на побережье порывы достигнут 15–18 м/с, а на морском побережье — до 20 м/с. Минимальная температура воздуха составит от -1 до +4°.