Дождь, мокрый снег и гололед: в праздник Латвию ждет переменчивый день
В Латвии во вторник ожидается переменчивая погода: облачность, кратковременные осадки и местами гололед, особенно утром и на востоке страны.
Ночью облачность над Латвией почти не уменьшится, и во многих районах ожидаются осадки — преимущественно мокрый снег и дождь, а на востоке также снег. На отдельных участках дорог образуется гололёд. Южный ветер, начиная с запада, повернёт на северо-западный и западный и усилится, на побережье порывы достигнут 15–18 м/с, а на морском побережье — до 20 м/с. Минимальная температура воздуха составит от -1 до +4°.
В Риге ночью небо будет покрыто облаками, местами ожидается дождь, возможен и мокрый снег. Южный ветер во второй половине ночи повернёт на северо-западный и западный и усилится, порывы достигнут 15–18 м/с. Минимальная температура воздуха составит +1…+2°.
Днем ожидается облачная погода, местами небо будет проясняться, во многих районах временами пройдут осадки — дождь, мокрый снег, на востоке также снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Будет дуть слабый до умеренного западный и юго-западный ветер, в первой половине дня на побережье порывы местами достигнут 14 м/с. Максимальная температура воздуха будет в пределах 0…+5°.
В Риге временами сквозь облака будет выглядывать солнце, местами ожидаются осадки — дождь и мокрый снег. Будет дуть слабый до умеренного западный ветер, максимальная температура воздуха составит около +3…+4°.