Ночной инцидент в Аугшдаугавском крае: автобус сошел с дороги - потребовалась помощь спасателей

Ночью помощь спасателей потребовалась пассажирам автобуса, который съехал с дороги, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС). Вызов на место происшествия в Ликсненскую волость Аугшдаугавского края, где съехал с проезжей части автобус с пассажирами, спасательная служба получила в 00:51.