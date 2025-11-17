В Даугавпилсе выпал первый снег, и кто-то им сразу воспользовался для... признания в любви
В Даугавпилсе первый снег стал сценой романтического признания: мужчина вытоптал в снегу "Вита, я люблю тебя". Видео быстро попало в соцсети и очень понравилось пользователям.
В Даугавпилсе первый снег принес не только зимнее настроение, но и трогательную историю. На заснеженной площади горожане заметили мужчину, который вытаптывал на белом покрывале признание: «Вита, я люблю тебя». Видео с портала "Это Dpils, детка" быстро разошлось по соцсетям и вызвало массу теплых комментариев.
Забавно, что на том же месте ранее кто-то уже оставил куда менее романтичную надпись: «Рихард лох». Пользователи тут же пошутили, что Рихард, похоже, оказался лишним в каком-то любовном треугольнике.
Местные жители активно комментировали событие: одни восхищались смелостью автора снежного признания, другие отмечали, что в наше время не каждый решится так открыто говорить о чувствах. Кто-то подметил, что мужчина «опытный — ноги уже набил», а самые наблюдательные не удержались от шуток о возможном штрафе за столь заметный жест на русском языке.