В Даугавпилсе выпал первый снег, и кто-то им сразу воспользовался для... признания в любви

Местные жители активно комментировали событие: одни восхищались смелостью автора снежного признания, другие отмечали, что в наше время не каждый решится так открыто говорить о чувствах. Кто-то подметил, что мужчина «опытный — ноги уже набил», а самые наблюдательные не удержались от шуток о возможном штрафе за столь заметный жест на русском языке.