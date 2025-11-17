После дезинфекции - новая промывка: Rīgas ūdens объясняет, что происходит с рижской водой

Одна из зрительниц передачи TV24 «Uz līnijas» обеспокоилась тем, что пару недель назад в Риге уже проводилась дезинфекция водопровода, а теперь появились сообщения о промывке водопроводных сетей. Более того, её дом на улице Франча Трасуна снова оказался в списках. Что это вообще за работы, чем они отличаются, как проводятся, как выбираются адреса и почему вскоре после них качество воды снова ухудшается? На этот вопрос попросили ответить председателя правления Rīgas ūdens Кришьяниса Круминьша.