После дезинфекции - новая промывка: Rīgas ūdens объясняет, что происходит с рижской водой
Жительница Риги обеспокоилась: несколько недель назад в городе уже проводили дезинфекцию водопровода, а теперь её адрес снова появился в списках — уже на промывку сетей. Почему эти работы повторяются?
Одна из зрительниц передачи TV24 «Uz līnijas» обеспокоилась тем, что пару недель назад в Риге уже проводилась дезинфекция водопровода, а теперь появились сообщения о промывке водопроводных сетей. Более того, её дом на улице Франча Трасуна снова оказался в списках. Что это вообще за работы, чем они отличаются, как проводятся, как выбираются адреса и почему вскоре после них качество воды снова ухудшается? На этот вопрос попросили ответить председателя правления Rīgas ūdens Кришьяниса Круминьша.
Он пояснил, что это две совершенно разные процедуры:
«Одно — это промывка водопровода, другое — дезинфекция, или хлорирование». Хлорирование в рижских водопроводах проводится два раза в год, а программа промывки совсем иная — раз в пять лет должен быть промыт каждый участок водопроводной сети в Риге».
Промывка водопровода выполняется по одной конкретной причине: «Рига была рассчитана на миллион жителей. Сейчас это уже не так, поэтому поток воды меньше, и вероятность того, что на стенках труб будут оседать различные вещества, возрастает. Поэтому водопровод промывают, чтобы колебания давления не приносили людям эти естественно образующиеся в воде отложения. Это делается в профилактических целях».