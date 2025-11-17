Холодный старт недели: в Латвии - дожди и мокрый снег

Днем будет облачно, местами небо прояснится. Во многих регионах пройдут дожди и мокрый снег. На отдельных участках дорог возможно обледенение. Будет дуть слабый и умеренный южный ветер, на побережье - умеренный западный, северо-западный, временами порывами до 15-18 м/с. Максимальная температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, местами на морском побережье - до +7 градусов.