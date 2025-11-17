Латвия потратит почти 30 000 евро на медицинскую помощь для нарушителей границы
Министерство здравоохранения Латвии просит дополнительно 27 097 евро на оплату медицинской помощи мигрантам, пытавшимся незаконно пересечь границу с Беларусью, включая экстренные вызовы и стационарное лечение.
Министерство здравоохранения (МЗ) просит выделить ему дополнительно 27 097 евро, чтобы оплатить расходы Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) и лечебных учреждений за предоставление медицинской помощи лицам, которые пытались незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу.
Как поясняет министерство в проекте распоряжения, из общей суммы 11 493 евро необходимы для обеспечения неотложной медицинской помощи в стационарных лечебных учреждениях, 5839 евро — для амбулаторных услуг вторичной медицинской помощи, а 5769 евро — за вызовы СНМП при оказании помощи указанным лицам. Также 3011 евро нужны за плановые стационарные услуги, а 985 евро — за лабораторные исследования в амбулаторной помощи.
Средства предназначены для оплаты расходов на медицинскую помощь за период с 1 ноября 2024 года по 30 сентября этого года в стационарных и амбулаторных учреждениях, а за вызовы СНМП — за период с 1 ноября прошлого года до 31 октября этого года.
Проект подготовлен на основании распоряжения Кабинета министров о введении усиленного режима работы системы охраны границы на латвийско-белорусской границе в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, Даугавпилсе и в Каунатской волости Резекненского края, продленного до 31 декабря этого года.