Карина Палкова вступила в должность омбудсмена с неплохими сбережениями
Новая омбудсмен Карина Палкова накопила 30 000 евро, свидетельствует её декларация должностного лица, поданная при вступлении в должность.
Все сбережения размещены в Swedbank. Палкова также задекларировала принадлежащие ей земельный участок в Нюкшинской волости и недвижимость в Индрской волости. Перед вступлением в должность омбудсмена Палкова была ассоциированным профессором и ведущим исследователем в Рижском университете имени Страдиня.
Ранее сообщалось, что Сейм 18 сентября утвердил на должность омбудсмена профессора Рижского университета имени Страдиня, адвоката Карину Палкову.
За Палкову проголосовал 71 депутат от коалиционных партий, «Объединенного списка» и Национального объединения. Против проголосовали 15 депутатов, двое воздержались. Против были депутаты «Латвия на первом месте» и «За стабильность».
Ранее сообщалось, что омбудсмен Карина Палкова вновь требует законодательно запретить начало школьных занятий раньше 8:00 утра, указывая на риски для здоровья детей и неравенство между самоуправлениями. Министерства пока ограничиваются рекомендациями.