Переменчивое воскресенье: где в Латвии ждать ливней и мокрого снега

В течение дня небо в основном будет покрыто облаками, однако местами сквозь них проглянут солнечные лучи. В отдельных районах, главным образом на северо-западе страны, ожидаются кратковременные осадки — дождь и мокрый снег. На отдельных участках дорог возможна небольшая гололедица. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, южный ветер, который утром на побережье местами сохранится порывистым. Максимальная температура воздуха составит +2…+7°, а в восточных районах воздух прогреется только до 0…+2°.