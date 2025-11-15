Переменчивое воскресенье: где в Латвии ждать ливней и мокрого снега
Латвию в воскресенье накроют облака и переменчивая погода: кратковременные осадки, местами мокрый снег и скользкие дороги, особенно на северо-западе. В Риге же существенных осадков не ожидается, но день останется серым и прохладным.
Ночью облачность будет переменной, однако местами ожидается небольшой кратковременный дождь и мокрый снег. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный ветер, на побережье — усиленный, с порывами до 15–17 м/с. Минимальная температура воздуха составит от +1 до –3°, а на большей части побережья — +2…+5°.
В Риге ночь пройдет с переменной облачностью и без осадков. Ожидается слабый до умеренного юго-западный ветер, а минимальная температура воздуха будет около 0°.
В течение дня небо в основном будет покрыто облаками, однако местами сквозь них проглянут солнечные лучи. В отдельных районах, главным образом на северо-западе страны, ожидаются кратковременные осадки — дождь и мокрый снег. На отдельных участках дорог возможна небольшая гололедица. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, южный ветер, который утром на побережье местами сохранится порывистым. Максимальная температура воздуха составит +2…+7°, а в восточных районах воздух прогреется только до 0…+2°.
В Риге день будет преимущественно облачным, но существенных осадков не ожидается. Дуть будет слабый или умеренный юго-западный, южный ветер. Температура воздуха не превысит +2…+3°.