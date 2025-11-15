ВИДЕО: в Латвии вновь заметили яркий болид - метеоролог рассказал, откуда прилетела "огненная бомба"

По словам синоптика, явление произошло в 20:19 по местному времени и стало одним из самых заметных за последние недели. «Бум! Прошло всего 7 дней, и снова — красивый, яркий метеор. Этот был достаточно ярким, чтобы его можно было назвать болидом — огненной бомбой, ярче Венеры», — написал Бергштейн.