ВИДЕО: в Латвии вновь заметили яркий болид - метеоролог рассказал, откуда прилетела "огненная бомба"
В небе над Латвией вечером 14 ноября вновь вспыхнул яркий метеор, который по своей интенсивности уже можно назвать болидом, или так называемой «огненной бомбой». Об этом сообщил метеоролог Мартин Бергштейн, опубликовав соответствующее видео и комментарий в X.
По словам синоптика, явление произошло в 20:19 по местному времени и стало одним из самых заметных за последние недели. «Бум! Прошло всего 7 дней, и снова — красивый, яркий метеор. Этот был достаточно ярким, чтобы его можно было назвать болидом — огненной бомбой, ярче Венеры», — написал Бергштейн.
☄️Bum! Pagājušas 7 dienas, un atkal skaists, spožs meteors. Šis jau pietiekami spožs, lai varētu dēvēt par bolīdu, jeb ugunsbumbu (spožāks par Venēru, jeb -4.zvaigžņlielumu). Visticamāk, atkal no Taurīdu rezonantās zonas plūsmas.— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) November 15, 2025
14.11.2025. 20.19 (18.19 UTC) pic.twitter.com/sfHEhgSLR9
Эксперт пояснил, что болид, скорее всего, снова был частью потока из так называемой резонансной зоны Таурид — это регион, откуда в ноябре традиционно приходит большее количество ярких метеоров. Тауриды известны своей низкой скоростью и высокой яркостью, поэтому их часто можно наблюдать дольше обычных «падающих звёзд».
На прошлой неделе в небе над Латвией уже фиксировали необычно яркий метеор, и новая вспышка подтверждает, что активность потока в этом году особенно высока.