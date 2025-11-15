Черная пятница на дорогах Латвии - 175 ДТП и два погибших
В пятницу в Латвии произошло 175 ДТП — два человека погибли, 19 пострадали. Полиция зафиксировала резкий рост аварий, задержала пьяных водителей и оформила сотни протоколов за нарушения.
В пятницу в Латвии зарегистрировано 175 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли двое и пострадали еще 19 человек, сообщили в Государственной полиции. Такое число погибших и пострадавших значительно превышает средний показатель по рабочим дням.
В пятницу в Цераукстской волости Баускского края произошло столкновение между грузовиком Scania и легковым автомобилем Lexus. После столкновения легковой автомобиль загорелся. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, мужчина 1946 года рождения. Еще один человек в результате происшествия пострадал и был доставлен в медучреждение.
В свою очередь, в Вецтилжской волости Балвского края автомобиль Audi, которым управлял мужчина 1971 г.р., съехал в кювет. В результате ДТП погиб водитель автомобиля.
Вчера десять человек пострадали в авариях в Рижском регионе, трое - в Видземе, по двое - в Курземе, Латгале и Земгале. Трое из пострадавших были пешеходами, а двое - велосипедистами.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала семерых водителей. Шестеро из них находились за рулем в состоянии настолько серьезного опьянения, что им назначено уголовное наказание с конфискацией транспортного средства или взысканием стоимости транспортного средства, использованного в момент фиксации правонарушения.
В связи с превышением скорости вчера было оформлено 249 протоколов. Еще один водитель оштрафован за агрессивный стиль вождения. Всего полиция вчера оформила 576 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.