Черная пятница на дорогах Латвии - 175 ДТП и два погибших

В пятницу в Цераукстской волости Баускского края произошло столкновение между грузовиком Scania и легковым автомобилем Lexus. После столкновения легковой автомобиль загорелся. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, мужчина 1946 года рождения. Еще один человек в результате происшествия пострадал и был доставлен в медучреждение.