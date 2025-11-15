Страшная авария под Бауской: фура вдавила пожилого водителя в сиденье, он сгорел заживо
В Церауксте произошла страшная авария: легковая машина, выехав со второстепенной дороги, врезалась в фуру и мгновенно вспыхнула. Пожилой водитель погиб в огне, а его молодую пассажирку удалось спасти случайным очевидцам. Спасатели называют случившееся одной из самых тяжелых аварий последних месяцев — от машины остался только обугленный каркас.
В районе Бауски, в Церауксте, в пятницу произошла трагическая авария, вследствие которой возник пожар, сообщает «Degpunktā». Прибывшие на место спасатели ликвидировали пламя. От легковой машины остался только каркас, а ее водитель сгорел вместе со своим сиденьем. Обгоревшего мужчину после фиксации происшествия отделили от сиденья и передали сотрудникам похоронного бюро. Пострадавшую пассажирку из машины вытащили проезжавшие мимо автомобилисты.
Рядом с местом происшествия ходил водитель грузовика. Он выглядел подавленным и дрожащим голосом рассказывал, что ехал по главной дороге, когда неожиданно водитель легковой машины выехал со второстепенной прямо в его полосу. Тормозить было слишком поздно.
«Я ехал из Риги. Тут выехала машина, не остановившись, прямо в мою. И всё. Машина сразу загорелась. Мы с другими водителями взяли огнетушители. Молодую девушку мы вытащили из машины, а второй человек остался. Ничего больше нельзя было сделать — всё было в огне», — рассказывал водитель фуры.
За рулём легкового автомобиля находился мужчина лет 80-ти. Фура ударила машину прямо в бок и вдавила пожилого водителя в сиденье. Возможно, именно поэтому мужчину не удалось вытащить — его рука осталась свисающей из окна. Пассажирке, молодой девушке, удалось выжить - ее доставили в больницу. По факту аварии был начат уголовный процесс.