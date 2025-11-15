В субботу в некоторых районах Латвии ожидается мокрый снег

В Риге днем ожидается и солнце, и облачная погода. Утром и до полудня облака еще принесут кратковременный дождь и мокрый снег, а вторая половина дня пройдет без осадков. С утра будет дуть порывистый северо-западный ветер, а после обеда ветер стихнет. Температура воздуха в столице будет не выше +3...+5 градусов.