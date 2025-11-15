Ночью в Риге бушевал пожар повышенной сложности: дым окутал Дрейлини
фото: Скриншот видео
Ночной пожар в Риге.
Аварии и происшествия

Ночью в Риге бушевал пожар повышенной сложности: дым окутал Дрейлини

Отдел новостей

Otkrito.lv

В ночь с 14 на 15 ноября на складе металлолома компании Tolmets в Риге вспыхнул сильный пожар.

В Риге, на территории компании Tolmets, в ночь с 14 на 15 ноября произошел сильный пожар на складе металлолома на улице Гранита. Дым от горящего металлолома стал распространяться в сторону Дрейлини, из-за чего городские власти призвали жителей района и ближайших окрестностей не открывать окна и по возможности оставаться дома.

Вызов на улицу Гранита поступил в пятницу после 22:00. Сегодня утром, около 8:30, этот пожар был локализован, но работы на месте продолжаются.

В полиции агентству LETA подтвердили, что в результате пожара никто не пострадал. Полиция расследует обстоятельства инцидента и причины возгорания.

Темы

Государственная пожарно-спасательная службаПолицияДрейлини

Другие сейчас читают