Ночью в Риге бушевал пожар повышенной сложности: дым окутал Дрейлини
В ночь с 14 на 15 ноября на складе металлолома компании Tolmets в Риге вспыхнул сильный пожар.
В Риге, на территории компании Tolmets, в ночь с 14 на 15 ноября произошел сильный пожар на складе металлолома на улице Гранита. Дым от горящего металлолома стал распространяться в сторону Дрейлини, из-за чего городские власти призвали жителей района и ближайших окрестностей не открывать окна и по возможности оставаться дома.
‼️Uzmanību! Granīta ielā izcēlies paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks metāllūžņu noliktavā, dūmi virzās uz Dreiliņu apkaimes pusi. Aicinām šīs un blakus esošo apkaimju iedzīvotājus turēt aizvērtus logus, kā arī neuzturēties ārpus telpām! pic.twitter.com/3iyQUvwy1I— Rīga (@RigasDome) November 14, 2025
Вызов на улицу Гранита поступил в пятницу после 22:00. Сегодня утром, около 8:30, этот пожар был локализован, но работы на месте продолжаются.
В полиции агентству LETA подтвердили, что в результате пожара никто не пострадал. Полиция расследует обстоятельства инцидента и причины возгорания.
