Даугавпилсская дума берется за заросшие участки - нерадивые хозяева получат крупные штрафы
В Даугавпилсе готовятся ужесточить правила для владельцев неухоженных участков. Новые требования могут обернуться не только обязательной стрижкой травы, но и весьма ощутимыми последствиями для тех, кто игнорирует порядок.
В ответ на бездействие владельцев участков, находящихся в запущенном состоянии, Даугавпилсская городская дума планирует внести ряд поправок в обязывающие правила по содержанию территорий и строений. Предполагается, что собственники, не выполняющие требования по уходу, будут привлекаться к ответственности и получать штрафы, сообщает gorod.lv.
Поправки касаются участков, которые не огорожены и доступны для свободного посещения. Владельцам таких территорий будет предписано регулярно, до 15 мая, 15 июля и 1 сентября, приводить свои владения в порядок. В частности, необходимо будет:
- косить траву;
- собирать опавшие листья и ветки;
- при необходимости подрезать деревья и кустарники.
Контроль за соблюдением новых требований планируется возложить на Полицию самоуправления. За нарушения предусмотрена ответственность — от предупреждения до штрафа: для физических лиц до 70 штрафных единиц (350 евро), для юридических — до 280 штрафных единиц (1400 евро).
Авторы поправок отмечают, что цель изменений — не только защита интересов всех горожан, стремящихся жить в ухоженной и привлекательной городской среде. Регулярное обслуживание публично доступных территорий позволит поддерживать чистоту в городе, а также снизит риски для здоровья людей и обеспечит безопасность движения. Данные поправки уже одобрили члены комитетов самоуправления, теперь их предстоит утвердить на заседании думы.