Даугавпилсская дума берется за заросшие участки - нерадивые хозяева получат крупные штрафы

Авторы поправок отмечают, что цель изменений — не только защита интересов всех горожан, стремящихся жить в ухоженной и привлекательной городской среде. Регулярное обслуживание публично доступных территорий позволит поддерживать чистоту в городе, а также снизит риски для здоровья людей и обеспечит безопасность движения. Данные поправки уже одобрили члены комитетов самоуправления, теперь их предстоит утвердить на заседании думы.