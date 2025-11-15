В Латвии заблокировали доступ к еще одному российскому интернет-сайту

Доступ заблокирован к сайту ne-brosaem.ru. NEPLP получил информацию от одной из компетентных государственных учреждений о том, что указанный сайт принадлежит российской межрегиональной благотворительной общественной организации «Своих не бросаем». Эта организация базируется в Сочи, Краснодарском крае, и её деятельность связана со сбором, организацией и предоставлением различного вида помощи и пожертвований российским военнослужащим, воюющим в Украине, а также гражданским лицам на оккупированных и аннексированных Россией украинских территориях.