В Латвии заблокировали доступ к еще одному российскому интернет-сайту
Национальный совет по электронным СМИ (Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome - NEPLP) запретил доступ ещё к одному интернет-сайту, распространяющему российскую пропаганду. Об этом говорится в сообщении в официальном издании Latvijas Vestnesis.
Доступ заблокирован к сайту ne-brosaem.ru. NEPLP получил информацию от одной из компетентных государственных учреждений о том, что указанный сайт принадлежит российской межрегиональной благотворительной общественной организации «Своих не бросаем». Эта организация базируется в Сочи, Краснодарском крае, и её деятельность связана со сбором, организацией и предоставлением различного вида помощи и пожертвований российским военнослужащим, воюющим в Украине, а также гражданским лицам на оккупированных и аннексированных Россией украинских территориях.
Оценка сайта свидетельствует о явной поддержке Россuи и её военной агрессии против Украины, а также о солидарности с российскими военнослужащими в Украине и членами их семей.
Установлено, что на сайте распространяется искаженная и ложная информация о событиях в России и мире, включая войну в Украине, оправдывается российское вторжение и поддерживается присоединение части украинских территорий к Россuи.
Во всех проверенных публикациях содержится прямое или косвенное оправдание войны Россuи против Украины. В целом распространяется российский империалистический нарратив. На сайте также размещены прямые призывы и обеспечена возможность внести финансовый вклад якобы для оказания гуманитарной помощи с целью поддержать военнослужащих Вооруженных сил Россuи, участвующих в войне против Украины.
Ранее, как сообщал Otkrito.lv, глава NEPLP сравнил контент на русском языке в Латвии с порнографией - да, интерес есть, но создавать не нужно.