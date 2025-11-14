ВИДЕО: украинцы взорвали пути Транссибирской магистрали, остановив поставку северокорейского оружия для РФ

Согласно информации, предоставленной Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, именно по этому маршруту россиянам доставляются боеприпасы и оружие из Северной Кореи. "В результате спецоперации грузовой поезд сошел с рельсов и были повреждены железнодорожные пути. Спецслужбы Кремля в очередной раз демонстрируют свою неспособность контролировать объекты критической инфраструктуры", — отметили в ГУР.