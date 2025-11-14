В мире
Сегодня 18:23
ВИДЕО: украинцы взорвали пути Транссибирской магистрали, остановив поставку северокорейского оружия для РФ
13 ноября украинские спецслужбы взорвали железнодорожные пути вблизи населенного пункта Сосновка на территории Хабаровского края Российской Федерации, заблокировав движение грузового поезда по Транссибирской магистрали.
Согласно информации, предоставленной Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, именно по этому маршруту россиянам доставляются боеприпасы и оружие из Северной Кореи. "В результате спецоперации грузовой поезд сошел с рельсов и были повреждены железнодорожные пути. Спецслужбы Кремля в очередной раз демонстрируют свою неспособность контролировать объекты критической инфраструктуры", — отметили в ГУР.
Разведслужба указывает, что взрыв был тщательно спланирован: после разведки объекта под рельсами было установлено взрывное устройство с дистанционным управлением, которое было активировано в момент приближения поезда.
В настоящее время российские власти пытаются представить инцидент как плановые ремонтные работы.