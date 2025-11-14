Почти миллион - на рекламу: Рига потратит до 850 000 евро на информирование о городских проектах

Закупка объявлена для нужд управления коммуникации. Максимальная общая сумма договора составит до 850 000 евро без учета НДС. Договор планируется заключить на два года или до момента, пока не будет израсходована вся сумма. Предыдущий договор об организации информационных кампаний заканчивается в конце этого года, поэтому самоуправление объявило новую закупку. Критерием оценки претендентов будет экономически наиболее выгодное предложение с учетом предложенных затрат и выполнения технического задания.