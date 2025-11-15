Бюджет может быть и без дефицита - для этого нужно сделать самую малость...

Известно, что если деньги даны, они будут потрачены, и эти средства не вернутся в бюджет. Фактически, эта система сохраняется с момента обретения независимости, и с 1991 года бюджетирование учреждений всегда основывалось на должностном принципе. Возьмём простейшую структуру - музей. Основу бюджета составляет количество должностей, а не потребности в хранении коллекций или другие факторы. Определяющим фактором являются должности, и с уменьшением их количества пропорционально уменьшается и бюджет музея. Понятно, что это предположение основано на рассказах и частных свидетельствах и может быть неточным, но дыма без огня не бывает, особенно если фонд оплаты труда всегда составляет большую часть расходов.