Юрия Дудя заочно приговорили к 1 году и 10 месяцам колонии по делу об уклонении от обязанностей "иноагента"
Судья московского мирового суда заочно приговорила журналиста Юрия Дудя к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима по делу об уклонении от обязанностей "иноагента", сообщила "Медиазона".
Журналист стал первым, кому назначили реальный срок по статье об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента» (ч. 2 ст. 330.1 УК), обратило внимание издание.
Именно такое наказание ранее запрашивал прокурор. Гособвинение просило признать отягчающим обстоятельством «мотив политической ненависти».
Защита просила прекратить дело из-за малозначительности нарушения. Адвокат настаивал, что публикации, легшие в основу уголовного дела, касались бытовых вопросов, поэтому о мотиве политической ненависти говорить нельзя.
Поводом для возбуждения дела по «иноагентсткой» статье стали штрафы Дудя по аналогичной административной статье, а также посты в его телеграм-канале, опубликованные в мае 2025 года: про певицу Дарию Nuki Ставрович, журналистку Катерину Гордееву и воздействие алкоголя на мозг.
Минюст России объявил Дудя «иноагентом» в апреле 2022 года. В марте 2024 года журналист перестал маркировать свои посты. С тех пор на него составили четыре административных протокола, общая сумма штрафов по которым составила 170 тысяч рублей.
О возбуждении уголовного дела в отношении Дудя стало известно 1 июля. Сам журналист находится за пределами России.