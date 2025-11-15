Хенрик Данусевич: люди видят, на какие продукты цена растет, но забывают - на какие она снизилась

Он также подчеркивает, что ценовая корзина фиксируется по базовой цене, а значит, если жители приобретают товары со скидками, они будут дешевле, чем те, что зафиксированы в корзине. Говоря о Рождестве, Данусевич отмечает, что «к праздникам торговцы постараются снизить цену на те продукты, которые сейчас подорожали, например на бананы». «Таким образом, мы сможем радоваться не только цитрусовым, но также бананам и томатам!» — добавляет он.