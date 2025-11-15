Хенрик Данусевич: люди видят, на какие продукты цена растет, но забывают - на какие она снизилась
Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич в эфире TV24 отметил, что многие замечают и переживают из-за роста цен на отдельные продукты, однако то, что цены на ряд товаров снижаются, — замечает лишь немногие.
«Если посмотреть, на что в этом году цена выросла, переживают все, кто покупает колбасу, гречку, курицу, манку, макароны, муку, груши, бананы, горох, кофе, различные масла. Но те, кто покупает творог, кефир, сметану, масло, яйца, сыр, хлеб, хлопья, сахар, картофель, шампиньоны и еще целый ряд продуктов, могут радоваться», — перечисляет Данусевич. «Такова психология: мы постоянно видим, где цена растет, но забываем — где она упала», — добавляет он.
Он также подчеркивает, что ценовая корзина фиксируется по базовой цене, а значит, если жители приобретают товары со скидками, они будут дешевле, чем те, что зафиксированы в корзине. Говоря о Рождестве, Данусевич отмечает, что «к праздникам торговцы постараются снизить цену на те продукты, которые сейчас подорожали, например на бананы». «Таким образом, мы сможем радоваться не только цитрусовым, но также бананам и томатам!» — добавляет он.