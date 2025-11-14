Синоптики предупреждают - первый снег в Латвии может выпасть уже завтра

В субботу будет дуть слабый и умеренный северо-западный ветер, утром на побережье возможны порывы северного ветра до 18 метров в секунду, а под вечер будет преобладать слабый юго-западный ветер. Минимальная температура воздуха ночью и утром составит от -4 до +1 градуса, на побережье - до +4 градусов. Днем температура не превысит +1...+6 градусов.