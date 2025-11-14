"Мы не боимся и защищаем западные ценности": Латвия одной из первых готова потратить 5% ВВП на укрепление НАТО

"Мы не боимся и готовы защищать западные ценности", - заявила на открытии Балтийской ассамблеи председатель Сейма Дайга Миериня. Как сообщили в пресс-службе парламента, Миериня в своем выступлении подчеркнула, что на протяжении веков государства Балтии были рядом друг с другом как братские народы. "Мы всегда были вместе в самые трудные времена как прочный стержень. С момента восстановления независимости мы совершили невероятный прорыв и достигли позитивной трансформации в экономике, развитии и ориентации на западные ценности", - отметила спикер.