Ее не смогла уничтожить даже война: невероятная история Пенкульской школы

Статус школы менялся со временем: одно время она даже была преобразована в среднюю школу, но теперь, с 1992 года, она называется основной. Заместитель директора Агнесе Круминя описывает её как небольшую школу с семейными традициями и ценностями. Она рада, что благодаря родителям и местным жителям школа сохранена, и родители решают отдавать сюда своих детей. Раньше в школе было больше учеников - около 250, но сейчас это число колеблется около 100: 44 в начальной школе, 56 в основной и 30 детей посещают детский сад, что говорит о преемственности.