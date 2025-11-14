Латвийский суд назначил бухгалтеру восемь лет пробационного надзора за кражу двух миллионов евро

Согласно обвинению, женщина, работая бухгалтером в шести частных компаниях, в период с 2019 по 2023 год незаконно перевела себе с банковских счетов этих предприятий более двух миллионов евро. Часть средств она перечислила на свои личные банковские счета, часть перевела через другие счета, находившиеся в её распоряжении, таким образом пытаясь скрыть преступное происхождение денег.