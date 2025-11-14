В Риге усиливают контроль над миграцией: уже задержаны 38 человек
В Риге задержаны 38 человек без законных оснований для пребывания в стране — на 65% больше, чем в прошлом году. Вице-мэр Эдвард Ратниекс уже заявил о намерении ограничить как нелегальную, так и легальную миграцию.
В ходе мер по ограничению нелегальной иммиграции в Риге поймано 16 нелегальных мигрантов, сообщил сегодня на пресс-конференции вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Национальное объединение). Всего было поймано 38 человек, не имевших законных оснований для пребывания в Латвии, что на 65% больше, чем в 2024 году.
Ратниекс отметил, что цель - добиться ситуации, когда в Риге не будет нелегальных мигрантов.
Он подчеркнул, что легальная миграция является еще большей проблемой. Поэтому планируется продолжить начатые рейды и продолжить работу по ограничению легальной миграции.
Для этого, по его словам, необходимо, во-первых, значительно сократить долю студентов из третьих стран, во-вторых, ввести строгие правила по знанию государственного языка в сфере услуг, в-третьих, не допустить "открытых шлюзов" для воссоединения семей.