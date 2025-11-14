В Риге усиливают контроль над миграцией: уже задержаны 38 человек

В ходе мер по ограничению нелегальной иммиграции в Риге поймано 16 нелегальных мигрантов, сообщил сегодня на пресс-конференции вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Национальное объединение). Всего было поймано 38 человек, не имевших законных оснований для пребывания в Латвии, что на 65% больше, чем в 2024 году.