В Межциемсе задержали автоледи с 2,46 промилле - женщина объяснила, что едет на работу
В воскресенье, 9 ноября, незадолго до полуночи сотрудники Рижской полиции самоуправления заметили в Межциемсе автомобиль марки Ford. Водительница несколько раз без видимой причины тормозила и не могла удержаться в своей полосе движения.
Чтобы проверить ситуацию, полицейские с помощью световых и звуковых сигналов подали водителю команду остановиться. В разговоре женщина объяснила, что едет на работу, однако не смогла объяснить причину своей неуверенной езды. У полицейских возникло подозрение, что женщина может быть в состоянии алкогольного опьянения, что она вскоре сама подтвердила, сказав, что в течение дня употребляла алкоголь.
На место были вызваны сотрудники Государственной полиции, которые провели проверку концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе. Тест показал 2,46 промилле.
За управление транспортным средством при концентрации алкоголя в выдохе свыше 1,5 промилле предусмотрена уголовная ответственность.
Муниципальная полиция напоминает, что вождение в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено. Даже, казалось бы, небольшое количество алкоголя может серьёзно повлиять на реакцию и поставить под угрозу как жизнь, так и безопасность дорожного движения.