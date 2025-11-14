В Межциемсе задержали автоледи с 2,46 промилле - женщина объяснила, что едет на работу

Чтобы проверить ситуацию, полицейские с помощью световых и звуковых сигналов подали водителю команду остановиться. В разговоре женщина объяснила, что едет на работу, однако не смогла объяснить причину своей неуверенной езды. У полицейских возникло подозрение, что женщина может быть в состоянии алкогольного опьянения, что она вскоре сама подтвердила, сказав, что в течение дня употребляла алкоголь.