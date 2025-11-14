В Риге водитель BMW насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Разыскиваются очевидцы

Водитель управлял автомобилем марки BMW, а пешеход после столкновения с тяжёлыми травмами был доставлен в медицинское учреждение. К сожалению, медикам не удалось спасти его жизнь, и 13 ноября пострадавший скончался в больнице от полученных травм.