Аварии и происшествия
Сегодня 12:05
В Риге водитель BMW насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Разыскиваются очевидцы
В среду, 12 ноября, около 7:20 утра в Риге, напротив Бривибас гатве, 480, водитель автомобиля сбил пешехода и скрылся с места происшествия.
Водитель управлял автомобилем марки BMW, а пешеход после столкновения с тяжёлыми травмами был доставлен в медицинское учреждение. К сожалению, медикам не удалось спасти его жизнь, и 13 ноября пострадавший скончался в больнице от полученных травм.
Государственная полиция призывает откликнуться очевидцев дорожного происшествия, которые могут предоставить любую информацию, полезную для расследования, или видеозаписи с автомобильных видеорегистраторов, позвонив по телефонам 67086660, 25481778 или 112.