В Дурбской волости выявлена вспышка высокопатогенного птичьего гриппа

ПВС проводит мероприятия по ликвидации и локализации очага, а также эпидемиологическое расследование с целью выявления возможного источника вируса и потенциальных путей его распространения из пострадавшего хозяйства. Для предотвращения дальнейшего распространения заболевания должны быть ликвидированы все птицы в хозяйстве, продукты их жизнедеятельности уничтожены, а также проведена очистка и дезинфекция.